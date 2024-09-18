◇プロ野球パ・リーグ 楽天 8-1 ロッテ(18日、楽天モバイルパーク）楽天が好機を逃さず得点を重ねロッテに勝利しました。これで5連勝とした楽天は、リーグ3位に浮上しました。ロッテの先発・カイケル投手の前に2回まで三者凡退とされた楽天打線。しかし3回に、相手のエラーの間に先制点をあげると、犠牲フライでさらに1点を追加します。4回には先頭打者のポランコ選手からソロホームランを浴び、1点差に迫られるも、4回裏の攻撃で