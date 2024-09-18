中国のSNS・微博（ウェイボー）上で、日本で撮影されたある動画が話題になっている。微博で430万超のフォロワーを持つブロガーは17日、インスタグラムに投稿された動画を転載した。動画には目の不自由な人が白杖をつきながら点字ブロックの上を歩いていき、上りエスカレーターに乗って上っていく様子が映っており、「Only in Japan（日本でだけ）」との英語の字幕が付けられている。同ブロガーは「海外のインフルエンサーが日本で