「テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３」（１８日、浦和）雨中のスピード比べは５番人気のスマイルウィが、４角先頭からＪＲＡ勢を抑えて快勝。待望の交流重賞制覇を決めて、「第３１回マイルグランプリ・Ｓ２」（１０月１６日・大井）への優先出走権もゲットした。２着には１番人気のスレイマン、３着に４番人気のサンライズホークが入った。体調不安も何のその。レース直前になって雨脚が一層強くなる中、スマイルウィが