◇パ・リーグロッテ1−8楽天（2024年9月18日楽天モバイル）ロッテは楽天に1−8で敗れ、4連敗を喫し、5月4日以来となる4位に転落した。3回に田村龍弘捕手（30）がバント処理を悪送球し先制点を献上すると、4回にも2つの押し出し四球、2本のタイムリーを許して4失点。救援陣も失点を重ねた。3回無死二塁、小深田の三塁側への犠打を捕手・田村が素早く捕球。しかし、体勢を崩して三塁への悪送球となり、その間に先制点を献