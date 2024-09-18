◇大相撲秋場所11日目（2024年9月18日東京・両国国技館）春場所で新入幕優勝を果たして以来3場所ぶりに初日から出場している西十両11枚目の元幕内・尊富士（25＝伊勢ケ浜部屋）が10勝目を挙げた。対戦相手の島津海（28＝放駒部屋）がこの日から休場。入門以来初めての不戦勝に「そういう日もあるんじゃないですか」と苦笑いしていた。取組前の支度部屋では終始リラックスした様子。初黒星の翌日は良い休養になったようだ。