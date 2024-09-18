兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会（定数８６）の開会日（１９日）に提案される斎藤知事への不信任決議案の全文が１８日、議会関係者への取材でわかった。「県政に深刻な停滞と混乱をもたらした」と、知事の責任を断じている。不信任案は全議員が共同提案し、即日採決されて可決される見通し。不信任案では、前県西播磨県民局長の男性職員（７月に死亡）による内部告発への知事の対応に