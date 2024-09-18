荒木田裕子さん1976年モントリオール五輪バレーボール女子金メダリストで、東京五輪・パラリンピック組織委で副会長を務めた荒木田裕子（あらきだ・ゆうこ）さんが死去したと18日、複数の関係者が明らかにした。70歳。秋田県出身。秋田・角館南高（現角館高）を卒業後に強豪の日立に加入し、モントリオール五輪で金に輝いた日本代表を献身的なプレーで支えた。日本バレーボール協会の理事や強化責任者、JOCで理事を歴任した。