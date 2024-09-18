「ヤングダービー・プレミアムＧ１」（１８日、桐生）Ｇ１初出場の佐々木翔斗（２８）＝大阪・１１８期＝が初日４Ｒをイン速攻で逃げ切り、いきなり白星を獲得。幸先のいい滑り出しを飾った。１０Ｒ発売中には、地元大阪の選手仲間から水神祭の祝福を受けて水面にドボン。「先輩や同期に投げられてうれしかったですね」と勝利の実感をかみしめた。２０１６年５月のデビューから約８年。「学校の時からすごい選手ではないので