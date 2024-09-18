能登半島地震で崩落被害が出た石川県珠洲市宝立町鵜飼の見附島（みつけじま）でも17日、今年の「中秋の名月」が鑑賞された。地元では観月の名所として長く愛されてきた。2021年に「日本百名月」に選んだ認定団体は、形を大きく変えたが価値を失ったわけではないと、認定を継続する姿勢だ。【写真】見附島の脇を昇る「中秋の名月」地震では、半島の北側の外浦海岸は隆起、南側の内浦海岸は沈降が問題となっている。能登半島国定