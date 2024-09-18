クラシカルできちんと感がありながら、とびきり華やか♡そんな時代を超えて愛され続けるオードリー・ヘプバーンの装いを、なんとプチプラで再現！重要なのは、高見えするアイテム選び。ほどよくトレンドもMIXした、令和のオードリースタイルを提案します♪きちんと感際立つ「えりつきニット」でオード