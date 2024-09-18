秋らしさもほしいけど、コートにはまだまだ早い。去年以上とも予想されている今年の残暑は、半袖ジャケットがおすすめ。羽織るだけでサマ見えする今季大量リリースの中から、洒落感満点の2着をピック♡きちんと感があって見た目も着心地もスマートな半袖ジャケット2選出典: 美人百花.com着心地のいい半袖丈で上手に秋シフト。ドライタッチの生地感が快適♪アレンジ自在なボウタイで好みのスタイリングに。ジャケット\15,400