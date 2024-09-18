お仕事スタイルにも華やかさが欲しい百花系OLにお届けする秋のファッション速報♪ オフィスで好印象をキープしながら着映えるコツをチェックして♡オフィスにぴったりな綺麗色がカムバック！ツイードジレを重ねてオールホワイトに温もりを出典: 美人百花.comオフィスでクリーンに華やげるオールホワイトは、秋っぽさが高まるツイード服を織り交ぜて季節感をフォロー。ジレ￥13,200／31 Sons de mode（ヒロタ）ブラウス［9