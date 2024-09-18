アリスが18日、昨年10月に74歳で死去した谷村新司さんの一周忌を控え、日本武道館で追悼コンサート「アリスコンサート2024 ALICE FOREVER〜アリガトウ〜」を開催した。ボーカル＆ギター堀内孝雄（74）とドラマー矢沢透（75）のパフォーマンスと、生前の谷村さんの歌声と映像をシンクロ。“3人のアリス”でステージを届けた。冒頭MCで、堀内は「普段のアリスだったらチンペイ（谷村さん）さんがメンバー紹介するんですけど、欠席