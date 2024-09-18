元イタリア代表で１９９０年イタリアＷ杯で得点王と最優秀選手に輝き、Ｊリーグの磐田でも活躍した、サルバトーレ・スキラッチさんが１８日に死去。５９歳だった。同国サッカー連盟が発表した同国メディアによると、２年前に結腸がんを患って闘病していた。イタリア１部ユベントスや同インテルで活躍し、磐田では９４〜９７年にわたってプレー。リーグ戦７８試合で５６得点をマークした。磐田でチームメートだった元日本代表Ｆ