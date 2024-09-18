元衆院議員の金子恵美氏が１８日、ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、急浮上した世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と自民党の問題について言及した。旧統一教会の会長らと安倍晋三首相（当時）が面談していたとみられる新事実が明らかになった。番組では、教団と自民党の密接な関係への対応が党総裁選（２７日投開票）に影響するのではないかと解説した。金子氏は「今後のことに関して、ちょっと気になるのは、総