【合田直弘(海外競馬評論家)=コラム『世界の競馬』】 ◆アーク・トライアル・デーは劇的な結果に 先週末の「アイリッシュ・チャンピオンズ・フェスティバル」、「アーク・トライアル・デー」を終えて、10月6日にパリロンシャンで行われるG1凱旋門賞(芝2400m)の勢力分布が、ほぼ固まった。 まず、14日にアイルランドのレパーズタウンで行われたG1愛チャンピオンS(芝10F)。勝ったエコノミクス(