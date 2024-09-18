【モデルプレス＝2024/09/18】KinKi Kidsの堂本剛と綾野剛が9月18日、堂本が主演を務める映画『まる』（10月18日公開）の完成報告イベントに、小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィン、荻上直子監督とともに出席。クランクアップ時のエピソードを明かした。【写真】堂本剛＆百田夏菜子・中丸雄一ら、2024年に結婚した芸能人たち◆綾野剛、堂本剛クランクアップにサプライズ訪問堂本のクランクアップ時に、現場に駆けつけたという綾野。「