「長男の嫁」というだけで、何かと押し付けられた経験がある方はいませんか？ 今回は、「長男の嫁なんだから」を盾に取る義家族との間に起きたトラブルをご紹介します。ママ友から聞いたのですが、最後まで聞いたときはスッキリしました。 義姉から珍しく電話。用件はなんと 子育てや仕事が忙しいのは理解できますが、一度もお見舞いにも来なかったとのこと……。義父が元気になった途端にすり寄ろうとするなんて、言語