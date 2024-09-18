「パフ・ダディ」名義でも活動し、2018年にはフォーブスの「アメリカで最も裕福なセレブリティ」で8位にランキングされたミュージシャン、ショーン・”ディディ”・コムズ（54）が16日に逮捕され、アメリカ連邦政府に拘留された。性的虐待と人身売買の疑いによる捜査下にあったディディは、ニューヨークのパーク・ハイアット・ホテルで拘束されたものの、罪状は明かされていない。 【写真