現地時間27日にタイ・ルンピニースタジアムで開催される『ONE FRIDAY NIGHT 81』に参戦する武尊のドキュメンタリー動画が、大会を見放題配信するU-NEXTの「格闘技公式」チャンネルで公開された。【密着映像】武尊「ロッタン戦がよぎった」再びの対戦相手変更、その試練を最強チームで乗り越える武尊は今年1月の『ONE』初戦、対戦相手が当初はロッタン・ジットムアンノン（タイ）だったが、ロッタンの負傷により試合23日前にONE