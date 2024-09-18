◆パ・リーグソフトバンク０―３日本ハム（１８日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンクが今季１１度目の完封負けで２連敗。対日本ハムは６連敗となり、マジックナンバーは５で連夜の足踏みとなり、最短での優勝決定は２１日（楽天戦＝みずほペイペイ）に伸びた。これで水曜日の試合は直近１０試合で２勝８敗と相性が悪い。投手陣が踏ん張り、これで１１試合連続３失点以下。しかし右足首の捻挫で戦線離脱した近藤を欠