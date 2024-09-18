多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』（オートクチュール／11月6日発売）のジャケット写真6種と収録曲が18日、一挙公開された。【写真】まばゆい美しさ…MISAMO『HAUTE COUTURE』ジャケ写6種一覧「世界にひとつしかないオーダーメイド服」を意味するタイトルを冠した今作の初回限定豪華盤は、前髪パッツンのストレートヘア、