歌手の田中あいみが１８日、東京・千代田区の「ＣＯＴＴＯＮＣＬＵＢ」でコンサートを開催し、タレントの木梨憲武がサプライズ登場した。ＴＢＳラジオ「土曜朝６時木梨の会。」に田中がゲスト出演したことをきかっけに親交を深めた２人。８月には同番組度々出演する所ジョージとコラボ曲もリリースしており、この日はそのうちの一つである「ドアを開けてみたｗｉｔｈ木梨憲武」を共に歌唱した。２人の共演に会場は大