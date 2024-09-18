TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3人からなるユニットMISAMO。先日、Trailer Prologue - MISAMO's AtelierをYouTubeで公開し、アルバムタイトル「HAUTE COUTURE（オートクチュール）」を発表した彼女たちの期待の作品、「HAUTE COUTURE」の全6形態からなるジャケット写真が一挙公開された。お揃いの髪型と服装で合わせた初回限定豪華版、ハリウッド女優のような風格を表した通常盤・ソロ盤、カラフルな組み合わせをしたONC