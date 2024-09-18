生鮮食品の高騰が続いている。農林水産省が１８日に発表した食品価格動向調査によると、野菜の全国平均小売価格（１キロ・グラムあたり）はジャガイモが平年より４０％高い５４６円など、調査対象８品目のうち７品目が平年を上回った。平年より安かったのはキャベツ（１４％安の１６３円）だけだった。ジャガイモは５月中旬以降、主産地の長崎や静岡、茨城での天候不順で出荷が少なかった。トマトは７月以降の高温による生育不