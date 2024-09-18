４〜７月に入院し、手術を受けていた公明党の高木陽介政調会長（６４）が１８日、首相官邸を訪れ、岸田文雄首相（自民党総裁）と面会した。４月以降、公式の場に姿を現したのは初めて。病名は公表されていない。高木氏は面会後、記者団に「元気になったと報告した。政治資金規正法の問題で自公がぎくしゃくした時に（入院中で）パイプになれなかったことをおわびした」と述べた。