【チャンピオンズリーグ】ミラン 1-3 リヴァプール（日本時間9月18日／サン・シーロ）194cmの大男に激詰めされる事態となった。リヴァプールのMF遠藤航が、ミランのFWタミー・エイブラハムに対して激しいプレスを仕掛けてファウル判定に。直後、エイブラハムからブチギレられると、ファンからは「怖いだろうな」「喧嘩買わないねぇ」など様々な声が挙がった。【映像】遠藤航、ど突かれてガン詰めされた瞬間2024-25シーズンのチ