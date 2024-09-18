8回1失点で9勝目を挙げた西武・隅田＝ベルーナドーム西武が3連勝。隅田が8回1失点で9勝目を挙げた。無四球で11奪三振と切れがあった。0―1の一回に佐藤龍の犠飛で追い付き、二回に滝沢の適時三塁打で勝ち越し、八回は外崎の適時打で加点した。オリックスは打線不調で7連敗。