演歌歌手の藤あや子が18日に自身のアメブロを更新。検診を受けた結果を報告した。【映像】藤あや子の豪華手料理（複数カット）5月7日のブログで、藤は「先日、子宮と卵巣の全摘手術を受けました 病名は初期の子宮体癌です」と報告。「早期に見つけてくださった主治医の先生 執刀してくださった先生」「看護師の皆様そして支えてくれた友人や家族には感謝の気持ちでいっぱいです」と述べ「たおやかに咲く藤の花のように凛とした