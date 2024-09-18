投稿から1週間足らずで140万再生を超える大バズりの動画。群馬・高崎市のフクロウカフェで、プレゼントを渡そうとグイグイ迫るオスと、ちょっと引き気味のメスとみられるフクロウの姿です。2羽の恋の行方は、どうなるのでしょうか？オスの名前は、ミカン君。お気に入りのミカンのぬいぐるみをあげることで、意中のフクロウ・ホロちゃんを振り向かせようとしていたのです。鳥類学者で、東京大学名誉教授の樋口広芳さんによると、こ