子宮体がんの手術を受けた歌手の藤あや子さんが、自身のブログで術後３か月検診の結果を公表しました。 【写真を見る】【がん闘病】藤あや子さん術後３ヶ月検診の結果を公表「投薬や治療はないけど採血や内診で経過観察なのです」きょう９月１８日、藤あや子さんは「合格点GET」と題したブログで「今日は3ヶ月検診のため病院に行ってきました！」と、報告。続けて「投薬や治療はないけど採血や内診で経過観察なので