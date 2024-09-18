神奈川・厚木市内の交差点で目撃されたのは、車同士が衝突する危険な事故の瞬間です。18日午前8時版ごろ、ドライバーが交差点に差し掛かろうとしたその時、画面左側から1台の乗用車が猛スピードで飛び出してきました。この時、ドライバーの前方は青信号。交差点を横切った車は信号無視をしていたのです。その直後、車は交差点内にいた対向車と衝突。ぶつかった衝撃で横転すると、勢いよく回転しながら電柱に激突し、信号待ちをして