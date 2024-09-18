ヨーロッパ王者を決める戦いであるCLのリーグフェーズがスタートし、第1節からACミラン対リヴァプール（1-3）などビッグマッチが実現したが、もう一つ注目を集めるカードがある。マンチェスター・シティ対インテルの一戦だ。このカードで思い出されるのは2シーズン前のCL決勝戦だろう。この時は68分にロドリが決勝点をあげ、1-0でシティが勝利し、初のCLタイトルを手にした。しかし、シティはインテルの守備陣を相手に苦戦を強いら