スコットランド国内では圧倒的な力を誇りながら、欧州の舞台になると勝てない。近年のセルティックはそんな日々を過ごしてきた。チャンピオンズリーグでは2022-23シーズンがグループステージ0勝、昨季は最終節でフェイエノールト相手に意地で2-1の勝利を掴んだが、白星はこの1つのみ。2022-23シーズンに続いてグループステージ最下位に終わっており、苦い思いを味わってきた。今季もその戦いが始まる。今季からはCLのレギュレーシ