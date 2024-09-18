イタリアサッカー連盟が、UEFAのAライセンスに合格したコーチのリストを公表した。その中に、元バイエルン・ミュンヘンのスター選手であるフランク・リベリ氏や元インテルでキャプテンも務めたサミール・ハンダノビッチ氏らの名前が含まれていたようだ。『Football Italia』が報じている。直近の卒業生の中には、今年の3月までサレルニターナでテクニカルコーチを務めていたリベリ氏や現在インテルのU-17チームを率いているハンダ