チェルシーでも大活躍した元ナイジェリア代表MF ジョン・オビ・ミケル氏は古巣で活躍する同じくアフリカ出身のストライカーに愛の鞭を振るったようだ。ミケル氏が言及したのはチェルシーに所属するセネガル代表FWニコラス・ジャクソン。同氏は昨季プレミアリーグ初年度ながら二桁得点を挙げたチェルシー期待の若手選手に対して厳しいコメントを残している。『beIN Sports』が伝えている。「私はいつもジャクソンについてこう言って