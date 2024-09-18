明治の新作アイスバー「明治 十勝チーズアイス 濃厚チーズケーキ」が、2024年9月23日(月)より発売される。“まるで濃厚チーズケーキ”な新作アイスバー「明治 十勝チーズアイス 濃厚チーズケーキ」は、“まるで本物のチーズケーキ”のような濃厚な味わいを堪能できる新作アイスバー。明治北海道十勝ゴーダチーズのみを使用し、チーズ好きにはたまらないコク深い1品に仕上げている。また、ほのかに塩味の効いたソルティクッキー入り