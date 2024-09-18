ZARA(ザラ)から、ファッションスタイリストのハリー・ランバート(Harry Lambert)とのコラボレーションコレクション「キューティー・サーカス(Cutie Circus)」が登場。2024年9月20日(金)より、ZARA 銀座店などにて発売される。“サーカス”着想のヴィンテージ風ウェア歌手ハリー・スタイルズ(Harry Styles)などのスタイリングを手掛けるハリー・ランバート。2023年に発売された第1弾コレクションに続いて2回目のコラボレーションと