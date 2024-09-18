イヴ・ロシェ(YVES ROCHER)の2024年クリスマスコフレ・コスメが、2024年11月8日(金)より数量限定発売される。イヴ・ロシェ2024年クリスマスコフレイヴ・ロシェは、冬の庭園をイメージした「イン ザ ウィンター グラス ガーデン(IN THE WINTER GLASS GARDEN)」をテーマに、自然の草花や果実からインスピレーションを得たコスメを用意。「バニラ＆オーキッド」、「ざくろ＆マグノリア」、「シア＆チェスナッツ」の3つの香りを楽しめ