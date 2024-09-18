Nothingの投稿より 英ナッシング（Nothing）の公式Xアカウントは、9月24日の新製品発表を示唆する内容を投稿した。約12秒の動画が添えられており、白いアーチ状の部品のようなものがゆっくり動く様子を確認できる。 同じ内容の投稿は、公式インスタグラム（Instagram）アカウントでも確認できる。