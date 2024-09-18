広島市に住む岡久郁子さん83歳。「被爆者と認めてほしい」と訴え続けています。原爆投下直後に降った「黒い雨」を浴びたにも関わらず、被爆者と認定されなかった処分の取り消しを求める裁判です。国は黒い雨の降った区域を「大雨地域」と「小雨地域」に「線引き」してきました。そして”大雨地域”の人だけに医療費が原則無料となる「被爆者健康手帳」を交付。”小雨地域”の住民は対象外としました。79年前に4歳だった岡久さん。