◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）巨人が８回にＤｅＮＡに勝ち越された。この回から登板の３番手・バルドナード投手は、先頭の代打・蝦名達夫外野手に左前打。梶原昂希外野手のバントは三塁内野安打となり無死一、二塁のピンチを迎え、牧秀悟内野手は遊撃へのハーフライナー、佐野恵太外野手は一邪飛に抑えたが、オースティン内野手をストレートの四球で歩かせ２死満塁。宮粼敏郎内野手にも