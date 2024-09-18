広大な緑に囲まれたパスタ工場。監視カメラが捉えたのは、空高く噴き上がる巨大な炎と黒煙。前触れもなく大爆発が起きた瞬間です。トルコ北西部で起きた爆発事故。直後の現場は工場の面影はなくなり、まるで戦場。さまざまな場所から、消防や救助隊が集結し消火活動にあたりますが、広大な敷地にホースを通すだけでも困難。炎は燃え続けます。爆発に巻き込まれた人は「なんといったらいいのか…急に火が迫ってきたんです」「礼拝中