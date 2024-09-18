公正取引委員会は18日、AI（人工知能）やアルゴリズム（計算方法）の普及に伴い、意図せずカルテルなどの独占禁止法違反事件に巻き込まれるリスクが高まっているなどとして、東証プライム上場企業全1643社を対象にコンプライアンスに関する実態調査を開始すると発表した。10〜11月にウェブアンケートやヒアリングを実施する。＜写真まとめ＞「ドラえもん」と入力、出てきた生成AI画像公取委によると、AIやアルゴリズムを活用し