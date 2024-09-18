テレビの生放送中にカメラの前で話す男性に向かって、男が突然、イスを振り上げ攻撃する前代未聞のハプニング。映像はすぐに切り替わり、目を丸くして驚く司会者とみられる男性が映し出されます。ロイター通信によると、“イス攻撃”があったのはブラジル・サンパウロ市。9月15日、市長選の候補者6人が参加した生放送のテレビ討論会で起こりました。カメラの前で話している最中の候補者に、横から鉄製の椅子を持ったライバル候補が