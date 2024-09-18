「カスタマーハラスメント」、いわゆる“カスハラ”を防ぐ条例案が東京都議会に提出されました。成立すれば全国で初めてとなります。どのような行為が“カスハラ”にあたるのでしょうか。【写真を見る】成立すれば“全国初”東京都が「カスハラ防止条例案」を提出正当なクレームの“線引き”は？【Nスタ解説】 成立すれば“全国初” 東京都議会「カスハラ」防止条例案を提出井上貴博キャスター:18日、東京都は都議会