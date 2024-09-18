生まれたてのわが子の夜泣きに翻弄された人はどのくらいますか？夜中の授乳や、なかなか泣き止まないとき、孤独を感じることもたくさんありますよね。一生懸命話しかけてはいるものの、赤ちゃんからの返事はありません。作者・伊藤ぽんぽこ(@ito_ponpoko)さんも、夜泣き対応に孤独を感じていました。正解がわからず不安な日々でしたが、ある日わが子の様子をみて、伊藤ぽんぽこさんはあることに気が付きます。『2年越しの会話』を