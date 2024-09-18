フリーアナウンサーの古舘伊知郎が１８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」出演し、１９日の兵庫県議会で不信任案が可決される見通しの斎藤元彦兵庫県知事について言及した。この日に行われた会見で斎藤知事は「不信任決議案については、提出される見込みとうかがっている。私自身どう可決されるかも含め、どのように対応するかは、これからしっかり考えていく」とコメントしていた。国際弁護士の清原博氏は