格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．４８」（２９日、さいたまスーパーアリーナ）の合同公開練習が１８日に都内で行われ、ルイス・グスタボ（２８＝ブラジル）を迎えＶ３戦を行うホベルト・サトシ・ソウザ（３４＝ブラジル）が、ベルトの絶対防衛を誓った。公開練習で１分３０秒、柔術のスパーリングを行ったサトシは軽やかな動きから三角絞めや腕十字、ギロチンチョークでタップを奪い順調な調整ぶりをアピール。約２年半ぶりとなる