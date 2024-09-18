ゆっきゅんの連載「ゆっきゅんのあんたがDIVA」。漫画家の冬野梅子さんとの対談をお届けします！第4回となる今回のテーマは「仕事と創作のジレンマ。退職の爽快感は最高！」です。それでも最高傑作を更新したい！ゆっきゅん（以下、ゆ）：冬野さんの作品って、自分自身ができれば感じたくないみじめな気持ちや生きづらさみたいなのを、毎回緻密に描かれていますよね。冬野梅子（以下、冬）：漫画に描いているくらいの、つらくみ